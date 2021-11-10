СК возбудил уголовное дело о создании экстремистского формирования «план "Перамога"» против участников BYPOL

СК начал следственные действия в отношении участников плана «Перамога», признанного МВД экстремистским формированием, и возбудил уголовное дело по факту его создания, сообщает пресс-служба ведомства.

«Создавшие указанное экстремистское объединение лица, в том числе находящаяся за пределами Беларуси экстремистская группа предателей страны, именующих себя BYPOL, подлежат привлечению к уголовной ответственности за создание экстремистского формирования и участие в нем (часть 1 и 2 статьи 361-1 УК) в порядке, установленном законодательством и международно-правовыми актами», — отчиталось ведомство.

Следственный комитет пишет, что те, кто вступил и состоит в «плане Перамога» после 8 ноября, когда его признали экстремистским формированием, «будут привлекаться к уголовной ответственности за вхождение в состав экстремистского формирования (часть 3 стать 361-1 УК)».

«Организовано проведение комплекса следственных действий, направленных на установление и привлечение к ответственности всех участников экстремистского формирования. Прямо сейчас следователи и оперативники работают в данном направлении», — отрапортовал СК.

План «Перамога» — инициатива объединения бывших силовиков BYPOL, которое тоже признано экстремистским формированием. По их утверждению, люди, вступившие в план, должны стать «подпольным народным ополчением, которое будет формироваться по принципу постановки на воинский учет». BYPOL писал, что после создания структуры и готовности к «выполнению поставленных задач по мирной передаче власти народу наступит время реализации плана "Перамога"».