Суд приговорил анархиста Николая Дедка к 5 годам колонии

Минский городской суд назначил 5 лет колонии общего режима анархисту и блогеру Николаю Дедку, сообщает «Вясна».

Анархиста признали виновным по трем статьям: призывы к действиям против нацбезопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК), участие в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и незаконные действия в отношении горючих веществ (часть 1 статьи 295-3).

По версии следствия, Дедок участвовал в акции протеста 23 августа в Минске, «оказал явное неповиновение законным требованиям» милиционеров, выходил на дорогу, блокировал движение транспорта, громко хлопал в ладоши и выкрикивал лозунги.

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Обвинение считает, что анархист несколько лет администрировал «радикальный телеграм-канал», призывал к действиям против нацбезопасности Беларуси и «путем воздействия на сознание людей через интернет» распространял материалы, «направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, распространение идеологии экстремизма».

Во время обыска на съемной квартире Дедка в поселке Сосновый Осиповичского района Могилевской области силовики обнаружили и изъяли не менее трех «стеклянных бутылок с горюче-смазочными материалами». Согласно обвинению, анархист не закончил изготовление взрывных устройств, поскольку «не успел снабдить их приспособлением, обеспечивающим воспламенение».

В суде анархист рассказал, что сотрудники ГУБОПиК и СОБР ворвались в квартиру через входную дверь и балкон, подбросили бутылки с горючим веществом и пытали его, чтобы узнать пароли от соцсетей и добиться признаний на видео. Пароли силовики получили после того как некоторое время душили его подушкой, говорил анархист. На съемку видео он согласился, когда его заперли в кладовке и распылили туда слезоточивый газ.

Исправлено в 10:15. «Вясна» уточнила, что Дедку назначили наказание в колонии общего режима, а не усиленного, как изначально было указано в новости.