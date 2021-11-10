Супругов из Минска, которых девять раз судили за «экстремистские материалы», отпустили из изолятора; они уехали из Беларуси

Супругов из Минска Анастасию Крупенич-Кондратьеву и Сергея Крупенича, которых 9 раз судили за распространение «экстремистских материалов», отпустили из изолятора, несмотря на арест; они уехали из Беларуси, сообщает «Вясна».

Правозащитники пишут, что пару без объяснения причин отпустили после суда 5 ноября, когда им в девятый раз назначили по 15 суток административного ареста за «распространение экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП). Вскоре после этого супруги покинули страну.

По подсчетам правозащитников, Анастасия и Сергей получили 126 и 127 суток ареста по девяти протоколам. Они провели в изоляторе больше 110 дней.

Суд в девятый раз назначил административный арест Анастасии Крупенич‑Кондратьевой и Сергею Крупеничу

Протоколы на Анастасию Крупенич-Кондратьеву и ее мужа Сергея Крупенича силовики впервые составили 18 июня; паре вменяется пересылка друг другу сообщений из «экстремистских телеграм-каналов» в личной переписке. Супругов задержали в июле. С тех пор суд раз за разом назначает им административный арест.

Анастасия Крупенич-Кондратьева — бывшая учительница минской гимназии. На видео, появившемся в телеграм-канале ГУБОП, она извинялась за то, что скинула данные о ребенке милиционера в признанный экстремистским телеграм-канал «Черная книга Беларуси».