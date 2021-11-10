Прокуратура в России отменила возбуждение уголовного дела против беларуса, передавшего Gulagu.net видео пыток в тюремной больнице

Прокуратура Саратовской области отменила постановление о возбуждении уголовного дела против беларуского программиста Сергея Савельева, передавшего проекту Gulagu.net видеоархив с записями пыток в саратовской тюремной больнице, сообщил сам проект.

28 октября РИА «Новости» сообщило, что российские силовики обвиняют Сергея Савельева в неправомерном доступе к компьютерной информации (статья 272 УК РФ). 18 октября беларус был заочно арестован саратовским судом.

О том, что МВД России объявило Савельева в федеральный розыск, стало известно 23 октября.

5 октября проект Gulagu.net сообщил о получении «секретного видеоархива российских спецслужб».

«Независимые правозащитники получили более 40 Гб видео средств объективного контроля, документов и фото, которые доказывают, что в учреждениях ФСИН действуют зондер-команды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключенных, и сам процесс снимают на служебные видеорегистраторы, которые им выдают для съемок этих истязаний», — писал проект.

По утверждению Gulagu.net, «сотни людей были запытаны, изнасилованы и с помощью этого видеокомпромата завербованы для дальнейшего участия в этом пыточном конвейере». К сообщению прилагались несколько видео, как утверждалось, из саратовской тюремной больницы. На них были запечатлены сцены пыток и сексуального насилия в отношении заключенных, в том числе изнасилование ручкой от швабры.

Уже на следующий день после публикации Gulagu.net ФСИН России уволила начальника больницы, а Следственный комитет возбудил уголовные дела о насильственных действиях сексуального характера (пункт «а» части 2 статьи 132 УК РФ) и превышении служебных полномочий (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ).

Видеоархив правозащитникам предоставил бывший заключенный Савельев.

«Его вынудили сотрудничать с тюремной службой, в течение этого времени он управлял компьютерной сетью тюрьмы и обеспечивал доступ к видеофайлам из всей российской пенитенциарной системы», — рассказывал основатель Gulagu.net Владимир Осечкин в интервью The Telegraph. В настоящее время Савельев находится во Франции.