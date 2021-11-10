Суд признал экстремистскими материалами сайт и соцсети «Гродненской весны»

5 ноября суд Ленинского района Гродно признал экстремистскими материалами сайт и соцсети «Гродненской весны». Это следует из Республиканского списка экстремистских материалов.

За распространение материалов, признанных экстремистскими, грозит административная ответственность по статье 19.11 КоАП — можно получить штраф, общественные работы или административный арест.

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