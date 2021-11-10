Жительницу Фаниполя приговорили к 2 годам домашней химии за оскорбление помощницы прокурора Алины Касьянчик в телеграме

Суд Минского района приговорил 42-летнюю жительницу Фаниполя Анастасию Баранову к 2 годам домашней химии по обвинению в оскорблении представителя власти (статья 369 УК) за комментарий «Как земля носит такую гниду?» в адрес помощницы прокурора Фрунзенского района Минска Алины Касьянчик, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как уточняют правозащитники, Баранову задержали в августе 2021 года за комментарий, который она оставила в одном из телеграм-каналов. Правозащитники уточняют, что лингвистическая экспертиза, которая должна была подтвердить или опровергнуть оскорбительность комментария, по делу не проводилась.

Сама Баранова признала вину частично. Она, по ее слова, увидела в телеграме сообщение о том, что одна беларуска подала в суд на другую из-за отказа продлить аренду жилья. Баранова отреагировала, оставив комментарий «без задней мысли» и не хотела никого оскорбить. При этом обвиняемая уточнила, что если бы заранее знала, что речь идет о сотруднице прокуратуры, то не стала бы писать комментарий.

Адвокат Барановой обратила внимание, что в статье, которую прокомментировала обвиняемая, речь шла о бытовом споре двух гражданок Беларуси — то есть на тот момент Касьянчик выступала не как помощница прокурора. По этой причине состав преступления по статье об оскорблении представителя власти отсутствует, пояснила она.

Гособвинитель посчитал вину обвиняемой доказанной и предложил наказать ее домашней химией на срок в 1,5 года.

Помощница прокурора Алина Касьянчик известна тем, что выступала в роли гособвинительницы по делу о стриме с «Площади перемен» против журналисток «Белсата» Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, а также по делу о надписи «Не забубем» около места гибели протестующего Александра Тарайковского.

30 июня суд Заводского района Минска приговорил местную жительницу Ольгу Синелеву, которая отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора Алине Касьянчик, к 2 годам домашней химии.

Минчанку признали виновной по статье о нарушении равноправия граждан (статья 190 УК). Суд проходил в закрытом режиме.

По версии следствия, в принадлежащей минчанке квартире проживала и была зарегистрирована помощница прокурора. Позже обвиняемая «поддалась информационному воздействию телеграм-каналов и иных интернет-ресурсов, в которых размещались призывы к ущемлению прав прокурорских работников», работающих на процессах об участии в протестах.

Хозяйка потребовала от помощницы прокурора в одностороннем порядке освободить занимаемую квартиру. За это на минчанку завели уголовное дело.