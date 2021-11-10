Бывшую руководительницу «Радиславы» Ольгу Горбунову подозревают по уголовному делу о руководстве «женскими маршами»

Менеджер общественного объединения «Радислава», помогающего женщинам в сложной жизненной ситуации, стала подозреваемой по уголовному делу о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) — ей вменяют руководство «женскими маршами», следует из сообщения МВД.

К сообщению ведомства прилагается видео, на котором задержанная женщина, похожая на бывшую руководительницу организации Ольгу Горбунову, говорит, что работает менеджером в убежище, основанном «Радиславой», и отрицает участие в «массовых беспорядках».

«Женщина работает менеджером в общественном объединении для лиц, пострадавших от домашнего насилия. В августе и сентябре прошлого года она руководила так называемыми женскими маршами в столице. При этом сама выходила на проезжую часть, перекрывая дорожный трафик», — объясняет основания для задержания пресс-служба МВД.

Как уточняет ведомство, задержанную проверяют «на причастность к иным преступлениям протестной направленности, в том числе с использованием служебного положения».

9 ноября о задержании Горбуновой сообщил телеграм-канал Girls Power Belarus. Тогда эту информацию «Медиазоне» подтвердили знакомые девушки из активистской сферы.

В 2002 году женщины, пострадавшие от насилия, создали в Минске ОО «Радислава». Организация помогает женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. При «Радиславе» действует убежище для жертв домашнего насилия.