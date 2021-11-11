Суд в Минске приговорил четырех иностранцев к срокам от 18 до 25 лет колонии за оборот наркотиков; у них изъяли 550 кг героина

Суд Московского района Минска приговорил трех граждан Турции и гражданку Украины к срокам от 18 до 25 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.

Гражданин Турции М. получил 25 лет колонии усиленного режима по обвинению в руководстве одной из структур преступной организацией (часть 1 статьи 285 УК) и незаконном обороте наркотиков с целью сбыта в составе организованной группы (часть 4 статьи 328 УК). По такой же статье обвиняемым гражданам Турции Л. и Т. суд назначил по 20 лет лишения свободы, а гражданке Украины Г. — 18 лет колонии.

Кроме этого, по решению суда М. должен выплатить в доход государства 29 000 рублей , остальные обвиняемые — 23 200 рублей.

По сообщению суда, обвиняемый М. был в курсе о существовании международной преступной организации, которая поставляла героин из Афганистана в Евросоюз через Иран, Азербайджан, Россию и Беларусь. Он вошел в эту организацию с помощью «неустановленного лица» и руководил там организованной группой, которая занималась доставкой крупных партий героина из Афганистана в Беларусь; занимался его хранением в тайниках, чтобы потом перевезти в ЕС.

Не позднее октября 2019 года М. вовлек в свою работу других обвиняемых, которые не были в курсе о существовании преступной организации. Примерно в ноябре 2019 года в Минском районе обвиняемые купили 550 килограмм 435,11 грамм героина, привезли его на один из складов в Минске и хранили в тайнике.

Генпрокуратура отметила, что это самый крупный объем наркотика, который когда-либо изымали беларуские силовики.

Обвиняемые граждане Турции признали в суде вину частично, украинка не признала вину по делу.

В электронном расписании судебных заседаний на сайте Верховного суда указано, что сегодня суд Московского района Минска рассмотрел дело по таким же статьям против Айдемира Мехмета, Челика Тахира, Эрдема Локмана и Алисы Гинды .