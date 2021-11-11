Троих минчан приговорили к колонии за сброшенную на силовиков с балкона дверь

Суд Фрунзенского района приговорил троих минчан к лишению свободы за дверь, сброшенную на силовиков с балкона 11 этажа, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Дмитрий Лукашевич признал троих обвиняемых виновными в насилии против силовиков (статья 364 УК) и назнчачил Евгению Коржелю и Тимофею Маженкову по 2 года, а Алексею Игнатенко — 3 года и 1 месяц колонии общего режима.

По версии следствия, 11 августа 2020 года на улице Притыцкого минчане сбросили деревянную дверь на милиционеров. «При задержании одного из нарушителей в паре метров от милиционеров с высоты упала дверь, никто не пострадал», — утверждает обвинение.

Обвиняемых задержали в тот же день.

Евгений Коржель в суде вспоминал, что увидел, как милиционеры начали с применением силы задерживать курившего у подъезда мужчину. Тогда он с другими обвиняемыми решил сбросить вниз дверь, которая стояла на балконе.

Алексей Игнатенко на суде рассказал, что встретился с Коржелем и Маженковым в девять вечера, чтобы пообщаться. По его словам, он не участвовал в протесте. «Очень много людей было. Мы решили, чтобы нас не задержали, уйти в безопасное место. Я предложил Евгению и Тимофею подняться на 11 этаж, где проживает моя супруга», — объяснил Игнатенко. Он добавил, что в квартире спал маленький ребенок, поэтому минчане не стали заходить внутрь, а остались на этаже наблюдать за происходящим.

Тогда приятели увидели, что силовики внизу начали избивать мужчину в белой майке. «Точно не помню, что было, но помню, что мы схватились за дверь. Мы ничего не кричали, кричали люди из соседних домов. Дверь стояла возле стены на общем балконе. Была снята, красного цвета, деревянная, не очень тяжелая. Сбросили», — признал Игнатенко.

Когда силовики посмотрели вверх, минчане спрятались, а потом ушли в квартиру жены Игнатенко. По его словам, через пару дней жена прислала ему видео случившегося.

Потерпевшие по делу — милиционеры Иван Петров и Игорь Иванов; их имена, возможно, изменены. Первый сказал, что не видел, как падает дверь, а только услышал звук: «Все боялись, что что-то еще упасть может, поэтому ушли. Дверь скинули на сотрудников, которые именно задерживали».

Иванов рассказал, что протестующие в тот день убегали от силовиков во дворы. «Мы побежали за ними. Начали задержание одного гражданина, который стоял и выкрикивал лозунги. Начали применять физическую силу в отношении него, и услышал, как сверху что-то громко упало. Увидел, что дверь упала на подъезд, а затем на землю. Не обратил внимание, что за дверь, сразу дал команду отходить», — рассказал силовик.

Евгений Коржель на суде встал и извинился перед потерпевшим. «Уважаемый сотрудник милиции, я хотел бы лично перед вами извиниться за свой поступок. Искренне раскаиваюсь и прошу меня простить», — сказал он. Также извинился Алексей Игнатенко.

Прокурор Оксана Сакович запрашивала для Евгения Коржеля и Тимофея Маженкова 2 года колонии, для Алексея Игнатенко — 3 года и 1 месяц колонии. Именно столько назначил им суд. В последнем слове все трое признали вину, попросили прощения у потерпевших и своих родных за проблемы в жизни.