Сторонника раздельного сбора мусора будут судить за поджог 15 контейнеров в Минске

Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего минчанина С., которого обвиняют в поджоге 15 мусорных контейнеров и повреждении автомобиля, сообщает ведомство.

Мужчина обвиняется в уничтожении чужого имущества общеопасным способом (часть 2 статьи 218 УК). Ему грозит до 5 лет ограничения свободы либо от 3 до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, С. поджег 15 мусорных контейнеров; огнем был поврежден автомобиль, стоявший поблизости. Общая сумма ущерба составила 6,7 тысяч рублей.

Прокуратура утверждает, что минчанин признал вину. Он объяснил, что по ночам занимался сбором вторсырья и бутылок на мусорных площадках. С. возмутило, что люди пренебрегают раздельным сбором мусора, поэтому он поджег контейнеры.

Ведомство оставило без изменения меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.