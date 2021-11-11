Против жителя Петрикова возбудили дело о создании экстремистского формирования за локальный телеграм‑канал

ГУБОПиК задержал 25-летнего жителя Петрикова за создание телеграм-канала, признанного «экстремистским формированием, сообщает МВД.

Молодому человеку вменяется создание в 2020 году телеграм-канала «Петриков 97%», который он вскоре добавил на «интернет-карту каналов и групп экстремистской направленности».

Ведомство утверждает, что функционирование канала прекращено. По поиску в телеграме находит чат на 30 участников, все сообщения в котором за последнее время — репосты из различных телеграм-каналов.

Против жителя Петрикова возбуждено уголовное дело о создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК).

18 октября МВД признало «экстремистским формированием» карту беларуских дворовых чатов dze.сhat. ГУБОП тогда предупредил, что «действия создателей, руководителей, в том числе, структурных подразделений данного экстремистского формирования (дворовых чатов), а также его подписчиков образуют состав преступления, предусмотренного статьей 361-1 Уголовного кодекса Беларуси».