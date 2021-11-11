БФСС: задержана чемпионка мира по лыжному фристайлу Александра Романовская

В Минске задержали чемпионку мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках Александру Романовскую, сообщает Беларуский фонд спортивной солидарности. Спортсменка задержана 10 ноября, однако известно об этом стало только сегодня.

Фонд уточняет, что силовики остановили машину Романовской, когда она возвращалась с тренировки. Девушке вменяется неповиновение законному требованию милиционера (статья 24.3 КоАП). «Она была доставлена в Партизанский РУВД, позже ее перевезли в ИВС», — передает телеграм-канал фонда.

В октябре 2020 года Романовскую уволили из национальной команды «за прогулы». Тренер Николай Козеко сказал, что «на самом деле у Саши была форс-мажорная ситуация — ее отец перенес инсульт, некому было возить его в больницу». По его словам, в РЦОП на это никто «не обратил внимания». Он считает решение центра «ангажированным» и пообещал, что его будут оспаривать.

Спустя месяц после этого Романовская продала золотую медаль, которую завоевала ее на зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске, за 15 тысяч долларов. Полученные деньги она пожертвовала в Беларуский фонд спортивной солидарности для поддержки спортсменов, пострадавших за выражение своей гражданской позиции.

В сентябре того года на Youtube появилось видеообращение Романовской к беларусам, в котором спортсменка осудила насилие.