Суд назначил штраф чемпионке мира по лыжному фристайлу Александре Романовской

Суд Партизанского района Минска оштрафовал чемпионку мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках Александру Романовскую на 90 базовых по статье об участии в несанкционированном мероприятии (часть 1 статьи 24.23 КоАП), сообщает фонд спортивной солидарности.

О каком мероприятии идет речь, неизвестно.

Девушку задержали 10 ноября после тренировки. Сначала ее доставили в Партизанский РУВД, после этого перевезли в ИВС на улице Окрестина.

В октябре 2020 года Романовскую уволили из национальной команды «за прогулы». Тренер команды Николай Козеко сказал, что «на самом деле у Саши была форс-мажорная ситуация — ее отец перенес инсульт, некому было возить его в больницу». По его словам, в РЦОП на это никто «не обратил внимания». Он считает решение РЦОП «ангажированным» и сказал, что его будут оспаривать.

Спустя месяц после этого Романовская продала золотую медаль, которую завоевала ее на зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске, за 15 тысяч долларов. Полученные деньги она пожертвовала в Беларуский фонд спортивной солидарности для поддержки спортсменов, пострадавших за выражение своей гражданской позиции.

В сентябре того года на Youtube появилось видеообращение Романовской к беларусам, в котором спортсменка осудила насилие.