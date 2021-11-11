В Минске мужчина в нижнем белье попытался напасть на школу, его задержали

В Минске мужчина нижнем белье пытался напасть на одну из школ, сообщает телеканал ОНТ и публикует видео его задержания. Дату случившегося канал не уточнил.

По информации канала, он не смог попасть в школу, так как ему помешали родители учеников. Мужчину задержал прибывший наряд милиции. Им оказался безработный 27-летний местный житель, находившийся «под запрещенными веществами», утверждает ОНТ.

На видео, опубликованном каналом, нападавший мужчина лежит на полу и что-то кричит, а прибывшие милиционеры заламывают ему руки за спиной.