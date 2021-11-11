МВД сообщило о задержании за взятки семерых топ‑менеджеров МТЗ и БЕЛАЗ

Семеро топ-менеджеров Минского тракторного завода и Беларуского автомобильного завода задержаны за получение взяток, сообщает МВД.

Ведомство утверждает, что взятки передавались в виде наличных и недвижимости «за победу в тендерах на поставку дорогостоящего оборудования, своевременную оплату товара».

«Для конспирации взятки маскировались под фиктивные договоры займа и купли-продажи недвижимости», — пишет пресс-служба милиции.

У задержанных топ-менеджеров изъято около 100 тысяч долларов. Следственный комитет возбудил уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере (статья 430 УК). Задержанные заключены под стражу.