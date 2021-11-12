КГБ признал информагентство «Белапан» «экстремистским формированием»

КГБ признал информационное агентство «Белапан» «экстремистским формированием» — издание внесено в список, опубликованный на сайте МВД.

Первым внимание на это обратило издание blizko.by. Несмотря на то, что решение КГБ датировано 1 ноября, в список издание внесли значительно позже: как минимум в полдень 8 ноября его там еще не было.

«Белапан» наряду с телеканалом «Белсат» стал одним из двух изданий, признанных в Беларуси «экстремистскими формированиями».

Решение о внесении в список «Белапана» принимал КГБ, а не МВД. Это второй случай, когда спецслужба пополняет список «экстремистских формирований» — первым было движение «Рабочы Рух».

Против сотрудников информагентства в Беларуси возбуждены несколько уголовных дел.

14 января в офисе «Белапана» прошел обыск по делу против медиаменеджера Андрея Александрова — у агентства с ним есть договор о сотрудничестве. Обыск проводил УБЭП ГУВД Мингорисполкома по поручению УСК по Минску. Во время обыска, по словам бывшего директора «Белапана» Дмитрия Новожилова, из офиса изъяли некоторые рукописные записи, документы, около десяти жестких дисков от компьютеров, два жестких диска от локального сервера и два неработающих нетбука.

Александрова и его девушку Ирину Злобину задержали 12 января как подозреваемых по делу о финансировании протестов (часть 2 статьи 342 УК) из-за рубежа при участии фонда BY_Help. Согласно сообщению МВД, Александров с 22 августа по 9 ноября оплатил участникам протестов 250 штрафов, а списки нуждающихся и деньги ему передавал фонд BY_Help.

16 июля стало известно, что Александров обвиняется в измене государству (часть 1 статьи 356 УК) за помощь инициативам BY_help и BYSOL.

18 августа главного редактора «Белапана» Ирину Левшину, бывшего директора Дмитрия Новожилова и бухгалтера Екатерину Боеву задержали по подозрению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). В их квартирах и квартирах еще двух сотрудников агентства прошли обыски. 27 августа стало известно, что на Левшину, Новожилова, и Александрова завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (часть 1 статьи 243 УК). Боева вышла на свободу после 10 суток задержания.

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны также инициатива BYPOL, сайт dze.chat, телеграм-каналы «Буслы ляцяць», «Дружины народной самообороны», «Кибер-Партизаны», «Ошмяны», «Ждановiчы сення», NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA, а также чаты «Кибер-сливы», «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя», анархистские интернет-ресурсы «Прамень», «Революционное действие», «Народная самооборона» и «Революцiйна дiя».

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.