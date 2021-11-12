Верховный суд ликвидировал общественное объединение БНФ «Адраджэнне»

10 ноября Верховный суд ликвидировал общественное объединение партии БНФ «Адраджэнне», пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на замглавы объединения Юрия Мелешкевича. Изданию стало известно об этом только сейчас.

Основанием для ликвидации суд счел то, что организация не подала необходимые документы в Минюст. При этом, как отмечает «Радыё Свабода», офис объединения опечатан с 14 августа — тогда в отсутствие представителей «Адраджэння» в нем провели обыск, изъяли бухгалтерские и иные документы.

Как уточняет издание, объединение БНФ «Адраджэнне» основано в 1988 году, а зарегистрировано как общенациональное — в 1991-м. Структурно и юридически объединение и партия БНФ обособлены, хотя обе организации возглавляет Григорий Костусев — сейчас он находится в СИЗО КГБ по делу о предполагаемом покушении на Александра Лукашенко.