«Вясна» рассказала о голодовке арестантов на Окрестина против содержания в одной камере с бездомным

Арестанты в мужской камере №13 на Окрестина объявили голодовку из-за того, что к ним подселили бездомного; она началась 20 октября и продолжалась два дня, утверждают правозащитники. Известно о голодовке стало только сегодня. Анастасия Крупенич-Кондратьева, которая отбывала тогда административный арест, подтвердила «Медиазоне» эту информацию.

Собеседник «Вясны», освободившийся из-под ареста, рассказал, что администрация изолятора посадила в камеру №13 бездомного человека — из-за этого 20 октября вся камера объявила голодовку. По словам бывшего арестанта, через двое суток администрация забрала бездомного, и мужчины прекратили голодовку.

«В одной маленькой камере не открывалось окно. А когда сидят 16 мужиков, то по стенам течет конденсат и от недостатка кислорода болит голова. Мы просили раздатчицу еды не закрывать кормушку, чтобы хоть немного поступал воздух. Но она закрывала кормушку и говорила: "Дышать нужно было дома, мрази"», — вспоминает собеседник «Вясны».

Ранее правозащитники сообщали о голодовке в женской камере №15. По их данным, голодающие выдвинули администрации требования: выводить их на прогулки и в душ, выключать в камерах свет на ночь, вернуть изъятые личные вещи и лекарства. Сколько продлилась их голодовка, неизвестно.