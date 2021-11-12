«Вясна»: анархист Никита Емельянов закончил 20‑дневную голодовку в могилевской тюрьме

31 октября анархист Никита Емельянов прекратил голодовку, которую начал 11 октября, сообщает правозащитный центр «Вясна». Известно об этом стало только сейчас; причиной голодовки отбывающего наказание в могилевской тюрьме №4 анархиста правозащитники называют отказ во встрече с ксендзом.

Кроме того, «Вясне» стало известно, что Емельянов почти месяц провел в карцере — c 11 октября по 10 ноября. В начале ноября правозащитники отмечали, что неизвестно, прекратил ли анархист голодовку, потому что ему не передавали письма с воли.

3 ноября Емельянова все же навестил епископ, уточняет «Вясна».

12 октября 2020 года Емельянова приговорили к семи годам колонии по обвинению в умышленном повреждении имущества (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 218 УК), осквернении сооружений (статья 341 УК) и незаконных действиях в отношении горючих веществ (часть 2 статьи 295-3). 19-летнего анархиста обвиняли в том, что он вдвоем со своим товарищем Иваном Комаром забросал здание Минского городского суда лампочками, наполненными красной краской, и дважды пытались поджечь дверь минского СИЗО №1 на улице Володарского.

27 марта Минский городской суд уменьшил назначенный Емельянову срок до четырех лет. 29 мая заключенного перевели на строгий режим содержания, а 9 июня этапировали в Могилев.