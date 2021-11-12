Двое российских военных погибли при парашютировании на учениях в Гродно

Двое российских военных погибли при десантировании во время военных учений в Гродно, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола <…>. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», — рассказали в ведомстве.

Как уточняет агентство, один из погибших российских военных при десантировании пытался спасти второго, воспользовавшись запасным парашютом.