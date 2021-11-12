«Вясна»: трое заключенных под стражу по делу «Рабочага руху» вышли на свободу

47-летняя педагог-дефектолог Наталья Белобехова, обвиняемая по делу против «Рабочага руху» о госизмене (статья 356 УК), ️вышла на свободу, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Позже правозащитники добавили, что из СИЗО вышли еще двое заключенных под стражу по этому делу — бывшая сотрудница «Беларуского металлургического завода» Светлана Зыль и старший энергодиспетчер «Беларуской железной дороги» Максим Сакович.

Всем троим сменили меру пресечения: Зыль — на залог, Саковичу — на личное поручительство, а Белобеховой — на подписку о невыезде. Это для «Медиазоны» уточнили правозащитники «Вясны».

По информации центра, Белобехову задержали 23 сентября. 19 октября правозащитникам стало известно, что против нее выдвинули обвинение в госизмен.

Зыль и Саковича задержали 21-22 сентября и также обвинили в госизмене. Их содержали под стражей в гомельском СИЗО-3.

«Рабочы рух» — инициатива по защите трудовых прав. 26 сентября телеканал ОНТ сообщал, что 13 членов инициативы задержаны, против них возбуждено уголовное дело за измену государству (статья 356 УК) и создание экстремистского формирования (статья 361-1 УК).

Обновлено в 21:06. Добавлена информация центра «Вясна» о смене меры пресечения Максиму Саковичу и Светлане Зыль.