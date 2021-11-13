Осужденного на домашнюю химию брестчанина задержали и поместили в СИЗО; ему вменяют оскорбление Лукашенко

Брестчанина Дмитрия Щурко, ранее осужденного на домашнюю химию, задержали по делу об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Щурко задержали 9 ноября и сначала поместили в ИВС, однако через несколько дней перевели в СИЗО-7 Бреста. Предъявлено ли ему обвинение, неизвестно. Как уточнили «Медиазоне» правозащитники, брестчанин отказался от адвоката.

В декабре 2020 года Щурко приговорили к двум годам домашней химии по обвинению в краже милицейской рации (часть 1 статьи 205 УК) во время акции протеста. Брестчанин не признал вину и сказал, что нашел рацию на тротуарной плитке и добровольно вернул ее, когда через пару дней его вызвали в милицию.

Правозащитники отмечают, что уже после суда Дмитрия Щурко превентивно задерживали перед Днем независимости и годовщиной выборов 9 августа, а в сентябре его оштрафовали на 20 базовых величин за репост видео телеканала «Белсат», признанного экстремистским. С августа 2020 года у брестчанина прошло не менее пяти обысков. Дома у Щурко остались двое детей.