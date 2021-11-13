В Мозыре задержали вокалиста группы «Ня Варта» Федора Черенкова

В Мозыре задержали вокалиста местной группы «Ня Варта» Федора Черенкова, сообщает правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на жену музыканта.

«Причина задержания — подписка на информационный ресурс "Белсат" (статья 17.11 КоАП)», — рассказала жена музыканта «Медиазоне». Дома у Черенковых провели обыск и забрали два компьютера.

«Белсат» — польский спутниковый телеканал на беларуском и русском языках. 27 июля суд внес телеканал и его соцсети в список экстремистских материалов. 3 ноября МВД признало «Белсат» «экстремистским формированием».