Осужденных антифашистов Дениса Болтутя и Тимура Пипия на четыре месяца лишили права на передачи от близких

Антифашистов Дениса Болтутя и Тимура Пипия, осужденных на шесть лет и шесть лет и три месяца лишения свободы соответственно, поставили на профилактический учет и лишили передач на четыре месяца, сообщает правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на их родственников.

Болтуть отбывает наказание в бобруйской ИК-2, а Пипия — в могилевской ИК-15.

2 июля суд Московского района Минска приговорил антифашистов Виталия Шишлова, Дениса Болтутя, Тимура и Тамаза Пипия к лишению свободы в условиях усиленного режима на сроки от пяти до шести лет и трех месяцев. Они обвинялись в участии в «массовых беспорядках» (часть 2 статьи 293 УК), а также в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и насилии над милиционерами (статья 364 УК).

Согласно обвинению, все четверо антифашистов приняли участие в «массовых беспорядках» вечером 10 августа 2020 года в районе станции метро «Пушкинская» в Минске, где выкрикивали различные лозунги, искали и перемещали предметы для возведения баррикад на дороге, наносили милиционерам телесные повреждения камнями и препятствовали движению транспорта.

Кроме этого, в обвинении указано, что вечером и в ночь с 23 на 24 сентября 2020 года Шишлов, Болтуть и Тимур Пипия грубо нарушали порядок в районе Романовской слободы, Немиги и Серебрянки. Там они также выкрикивали лозунги, хлопали в ладоши, размахивали руками, выходили на проезжую часть и блокировали движение общественного транспорта.

Также, согласно обвинению, с 22:00 до 22:15 23 сентября Пипия, Болтуть, Шишлов и другие митингующие угрожали насилием сотрудникам Ленинского РУВД по фамилиям Зеленевский и Карабанов, которые находились в спецтранспорте. При этом Шишлов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, распылил в салон автомобиля слезоточивый газ, чем причинил физическую боль милиционерам, а Зеленевскому — телесные повреждения в виде химического ожога конъюнктивы обоих глаз.

В суде обвиняемые по делу рассказывали о пытках со стороны сотрудников милиции.

Тимур Пипия говорил, что после задержания его положили лицом в пол в микроавтобусе, по пути в Следственный комитет силовики били его руками и электрошокером около двух часов, а в промежутках объясняли, что именно ему нужно будет говорить на допросе.

При этом, по словам Пипия, силовики настаивали: если он будет отказываться, то следующие несколько часов пытки будут повторяться. Кроме этого, во время опроса один из силовиков угрожал задержанному, что его сестра может оказаться в тюрьме.