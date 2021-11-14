Отец Марии Колесниковой рассказал, что его дочь почти восемь месяцев содержится в одиночестве в камере СИЗО №1

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова, приговоренная к 11 годам колонии, почти восемь месяцев содержится в камере минского СИЗО №1 в одиночестве, рассказал ее отец Александр Колесников штабу Виктора Бабарико.

«Мария уже почти восемь месяцев находится в камере одна. Она от этого, скажем так, не в восторге, и будет настаивать, чтобы это положение изменить. Маша расценивает эту ситуацию не только как давление, но и нарушение ее прав. Согласно даже наших законов, одиночное заключение является наказанием. Ей очень не хватает общения. Вы не представляете, с какой радостью она слушает от меня новости от родных, близких, друзей», — сказал Колесников, который увиделся с дочерью 12 ноября.

6 сентября Минский областной суд приговорил членов президиума Координационного совета Максима Знака и Марию Колесникову к десяти и 11 годам колонии соответственно.

Их признали виновными в публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК) и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (статья 357 УК).

О судебном процессе известно мало, заседания проходили в закрытом режиме. По словам адвоката Колесниковой Владимира Пыльченко, это решение было обосновано тем, что в материалах дела есть «сведения об организации, тактике и методах оперативно-розыскной деятельности», а они относятся к охраняемой законом тайне.

Весь Координационный совет следствие сочло «экстремистским формированием», настоящей целью создания которого была «координация протестной активности» и действий, направленных на захват власти и разжигание вражды в обществе.

«В обвинении излагается точка зрения органа уголовного преследования, которая расходится как с фактами, так и с правом», — настаивали Евгений Пыльченко и Дмитрий Лаевский, представлявшие интересы Знака.

Максим Знак выступал с последним словом почти три часа и высказывался «больше по юридической части», рассказывали адвокаты.

«У Марии выступление было в большей мере эмоциональное. Она рассказывала про ценности свои личные и штаба Бабарико. Марию перебивали несколько раз, поскольку суд счел, что ее пояснения не относились к обстоятельствам дела. Но, тем не менее, Мария высказала все, что хотела сказать. Максим выступал около трех часов», — говорил Владимир Пыльченко.