Мининформ не стал наказывать газету Чашникского райисполкома за фото с «экстремистским» логотипом TUT.by

Министерство информации ограничилось разъяснительной беседой с руководством газеты Чашникского райисполкома «Чырвоны прамень», которая использовала фотографию с логотипом TUT.by, признанным «экстремистским материалом», следует из ответа ведомства на сайте проекта «Удобный город».

Петиция с требованием проверить газету появилась 1 ноября. Ее авторы обратили внимание на то, что в одной из статей на сайте издания используется фото с логотипом TUT.by, который 13 августа был признан судом «экстремистским». Авторы петиции утверждают, что фотография была доступна на сайте как минимум 10 суток — с 13 по 23 октября. Они просили Мининформ проверить, соблюдает ли редакция газеты требования законодательства о СМИ и вынести предупреждение, если нарушение будет установлено. Кроме того, они предлагали «провести проверку по признакам совершения <...> правонарушения, предусмотренного ст.19.11 КоАП».

В ответе Мининформа от 11 ноября сказано, что на момент изучения сайта ведомством, фотографии там уже не было. Кроме этого, ведомство отметило, что не может проводить проверки и привлекать к административной ответственности, а только контролирует соблюдение законодательства о СМИ.

Письменное предупреждение, уточнил Мининформ, по закону можно выносить только СМИ или сетевым изданиям, а сайт chyrvonka.by не зарегистрирован как таковое.

«Вместе с тем, с руководством редакции газеты "Чырвоны прамень", являющейся владельцем ресурса chyrvonka.by, проведена разъяснительная беседа, в ходе которой указано на необходимость неукоснительного соблюдения норм законодательства о СМИ. Редакция, в свою очередь, заверила Мининформ, что впредь не допустит распространения подобных материалов», — сказано в ответе ведомства.

18 июня суд оштрафовал ООО «Гродно Лайф Медиа» как владельца сайта Hrodna.life на 500 базовых величин за публикацию распространение экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП). Фото с логотипом телеграм-канала, признанного экстремистским, по утверждению редакции, удалили через несколько часов после публикации.

Свидетелем от РОВД на суде выступил замначальника отдела охраны правопорядка и профилактики Андрей Пигульский. Он сказал, что нашел статью с фото, на котором был логотип признанного экстремистским телеграм-канала. По словам Пигульского, он успел сделать скриншот счетчика просмотров до того, как фото заменили. При этом представители издания настаивали, что информации о количестве просмотров на сайте нет.

Главред Hrodna.life Алексей Шота вину не признал. Он сказал, что фото опубликовали из-за технической ошибки — логотип был блеклый и почти незаметный.

19 марта в Ленинском районном суде Гродно Шоту оштрафовали на 400 базовых величин как представителя редакции и на 25 базовых как физлицо за распространение информации, включенной в список экстремистских материалов (часть 2 статья 17.11 КоАП).

30 мая Шоту задержали — на него составили протокол за распространение экстремистских материалов, силовики провели осмотр его квартиры и изъяли ноутбук, телефон, три старых жестких диска и красно-белый зонтик. После этого главреда отпустили.