Представительница «Белсата» Ирина Славникова и ее муж не вышли на свободу после 15 суток ареста

Представительница телеканала «Белсат» Ирина Славникова и ее муж Александр Лойко не вышли на свободу после 15 суток административного ареста, сообщает Беларуская ассоциация журналистов (БАЖ).

Почему журналистку и ее мужа не выпустили из изолятора, неизвестно.

30 октября Славникову и Лойко задержали в аэропорту, когда они прилетели в Минск из Египта. 1 ноября суд Первомайского района столицы назначил супругам по 15 суток ареста по обвинению в «распространении экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП). Известно, что Лойко осудили за репосты трех статей «Белсата» за 2017, 2018 и 2019 годы в фейсбуке.

3 ноября МВД признало телеканал «Белсат» и его соцсети экстремистским формированием.

«Белсат» — польский спутниковый телеканал, вещающий на беларуском и русском языках. 27 июля телеканал и его соцсети суд внес в список экстремистских материалов.

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.