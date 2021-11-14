В доме витебской блогерки Елены Янушковской прошел обыск

В доме витебской блогерки Елены Янушковской в деревне Суйково прошел обыск, пишет Беларуская ассоциация журналистов (БАЖ).

Сама Янушковская уже несколько месяцев находится за границей, а в доме в Суйково живет ее приемная дочь Светлана с двумя детьми.

По словам Светланы, милиционеры искали «незарегистрированную символику» и интересовались, не возвращалась ли Янушковская домой и не планирует ли возвращаться в ближайшее время. Как они объяснили приемной дочери блогерки, Янушковская «что-то не то разместила в интернете».

Янушковская — автор ютуб-канала «Настоящая Беларусь». По ее мнению, причиной обыска стал один из последних роликов канала — «Молитва за Беларусь с Вячеславом Барком», который в начале ноября признали экстремистским материалом.

«Инициировала это все прокуратура Россонского района. Ксендз Вячеслав Барок служил в Россонском костеле и тоже уехал из Беларуси, потому что его обвиняли в "экстремистских" высказываниях в его блоге», — сказала она БАЖ.