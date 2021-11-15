Бывшую представительницу «Белсата» Ирину Славникову и ее мужа осудили на 15 суток по статье о мелком хулиганстве

Суд Первомайского района Минска назначил 15 суток ареста бывшей представительнице телеканала «Белсат» Ирине Славниковой и ее мужу Александру Лойко по делу о мелком хулиганстве (статья 17.1 КоАП), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Оба дела рассматривал судья Максим Трусевич. В РУВД Первомайского района Минска на Лойко составили протокол за «агрессивное и назойливое поведение, крик, нецензурную брань и отсутствие реакции на замечания».

На журналистку также составили протокол за «агрессивное поведение»; по словам милиционера, выступившего свидетелем в суде, такую реакцию вызвал у нее протокол на мужа.

Как передает сам «Белсат», Славникова рассказала, что 13 ноября ее и Лойко собирались выпустить из ЦИП на улице Окрестина. Супругам выдали их вещи, справку об отбытии наказания и документы. Однако вскоре в ЦИП пришел сотрудник РУВД, который составил на них новые протоколы.

На момент задержания телеканал «Белсат» называл Славникову своей официальной представительницей, версия новости с такой формулировкой сохранилась в кэше. Позже телеканал отредактировал новости с упоминанием Славниковой, теперь о ней говорится как о «бывшей представительнице».

30 октября Славникову и ее мужа Александра Лойко задержали в аэропорту, когда они прилетели в Минск из Египта.

1 ноября суд Первомайского района столицы назначил супругам по 15 суток ареста по обвинению в «распространении экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП). Известно, что Лойко осудили за репосты трех статей «Белсата» за 2017, 2018 и 2019 годы в фейсбуке.

После истечения срока ареста Славникова и Лойко не вышли на свободу.

«Белсат» — польский спутниковый телеканал, вещающий на беларуском и русском языках. 3 ноября МВД признало телеканал и его соцсети экстремистским формированием, в июле суд внес их в список экстремистских материалов.