Студента БГМУ Владислава Мартиновича осудили на 4 года колонии; его обвинили в управлении телеграм‑каналом «Белые халаты»

Минский городской суд приговорил 21-летнего студента БГМУ Владислава Мартиновича к 4 годам колонии по обвинению в управлении телеграм-каналом «Белые халаты», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Молодого человека признали виновным в призывах к действиям на причинение вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).

По версии следствия, в августе 2020 года студент создал телеграм-канал «Белые халаты», на котором он «распространял материалы, используя методы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, распространение идеологии экстремизма, а также ослабление в обществе чувства патриотизма».

Среди прочего, ему вменяют неоднократные призывы к массовому увольнению медработников, некачественному оказанию медицинской помощи и участию в протестах и забастовках. «Целью ресурса является воздействие на сознание и волю работников здравоохранения и медицины Республики Беларусь, а также учащихся и преподавателей медицинских учреждений образования страны», – говорится в обвинении.

Владислав Мартинович не признал вину и сказал, что не находит ни одного нарушения УК в своих действиях. По его словам, он не знает, кто администрирует канал.

В материалах дела, озвученных в суде, были протоколы допроса Мартиновича. На одном из них он сказал, что «пароль от ноутбука выпытывали физически и морально, а после получения доступа милиционеры злились, что перепутали и задержали не того, кто им нужен».

Прокурор Александр Романович запросил для Владислава Мартиновича 4 года колонии. Ровно такое решение вынес судья Елена Ананич.

Студента задержали 19 ноября. Вскоре пресс-служба МВД опубликовала видео, на котором его спрашивают, управляет ли он телеграм-каналами. Из-за монтажа видео невозможно определить, подтвердил ли Мартинович, что администрировал «Белые халаты».

В октябре 2021 года телеграм-канал «Белые Халаты. News» одноименной медицинской инициативы и его чат признали «экстремистскими материалами».