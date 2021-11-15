Суд по делу анархистов Олиневича, Дубовского, Романова и Резановича пройдет в закрытом режиме

В Минском областном суде начался процесс по делу анархистов Игоря Олиневича, Дмитрия Резановича, Сергея Романова и Дмитрия Дубовского; он пройдет в закрытом режиме, сообщает «Вясна».

Дело рассматривает судья Вячеслав Тулейко.

Прокурор ходатайствовал о закрытии процесса в связи с защитой персональных данных потерпевших по делу, рассказала «Медиазоне» сестра Дубовского Юлия, присутствовшая в начале заседания. Адвокаты обвиняемых не согласились с таким аргументом, так как гособвинитель озвучил их фамилии. По информации «Вясны», потерпевшими по делу признаны трое человек.

Мать Игоря Олиневича написала в фейсбуке, что закрытия суда «следовало ожидать». По ее мнению, «власти не захотели публичности» процесса и разглашения подробностей задержания анархистов.

«Подробности такие, что в момент задержания продавщица магазина, в который зашли двое ребят, чтобы купить еды, позвонила в милицию и сообщила о них. Страна героев и полицаев. Допрашивали пограничники — не омоновцы и не гэбисты. Пустили слезоточивый газ и начали избивать. Сергей порезал руки и вся комната была залита кровью. Он сам рассказал об этом матери, когда его судили в Гомеле», — написала Олиневич.

Суд назначил год колонии за нарушение надзора анархисту Сергею Романову, обвиняемому в терроризме

Анархистам предъявлено обвинение в терроризме (часть 2 статьи 289 УК) и незаконном обороте оружия (части 2 и 4 статьи 295 УК). Кроме того, Дубовского и Олиневича обвиняют в незаконном перемещении через границу запрещенных веществ, огнестрельного оружия или взрывных устройств (часть 1 статьи 333-1 УК).

Согласно пресс-релизу Генпрокуратуры, в начале октября 2020 года Олиневич приобрел пистолет Star 30M и как минимум 32 патрона к нему. На видео допроса, опубликованном в провластном телеграм-канале «Желтые сливы», активист рассказывал, что купил пистолет в Киеве «для самозащиты».

Дубовский весной того же года купил травматический пистолет Zoraki 914-TD и 34 патрона. С этим оружием, по данным следствия, 10 октября они незаконно пересекли границу Беларуси.

Сергей Романов «не позднее 21 октября 2020 года» купил самодельный обрез охотничьего ружья ЗК и не менее пяти патронов, а Дмитрий Резанович — противопехотную осколочную гранату типа РГН.

Прокуратура пишет, что четверо анархистов хотели «оказывать воздействие на принятие решений органами власти и дестабилизировать общественный порядок». Для этого не позже 15 октября они «объединились в группу и вступили в сговор для совместного совершения актов терроризма».

21 октября, уверено обвинение, анархисты подожгли четыре легковые машины на стоянке прокуратуры Солигорского района и одно из помещений в здании местного отдела Госкомитета судмедэкспертиз.

28 октября анархисты подожгли здание Госавтоинспекции Мозырского РОВД и снова написали что-то на фасаде, говорится в релизе Генпрокуратуры; содержание надписи неизвестно. Для поджогов они использовали смесь бензина и дизельного топлива, говорится в материалах дела. Обвинение считает, что поджигатели причинили государству ущерб на сумму более 70 тысяч рублей.

«Он мне написал: "Я думаю, ты меня поймешь". И я его в конце‑концов поняла». Спустя год начнется суд над четырьмя анархистами, задержанными по обвинению в терроризме

Обновлено в 13:56. Добавлены причины закрытия процесса.

Обновлено в 14:54. Добавлен пост из фейсбука Валентины Олиневич.