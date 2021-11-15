В здании Мингорсуда задержали женщину, которая пришла на суд над Ольгой Золотарь

В здании Минского городского суда задержали 32-летнюю Татьяну Батуро, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, женщина пришла как зрительница на суд над многодетной матерью Ольгой Золотарь. Однако Батуро не смогла пройти контроль перед залом суда, ее задержали.

Очевидцы видели, как женщину увезли на сером автомобиле в неизвестном направлении. Местонахождение Батуро неизвестно, в РУВД отвечают, что ее у них нет.