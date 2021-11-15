Многодетная мать Ольга Золотарь в суде не признала вину в создании экстремистского формирования и грубом нарушении порядка

Мать пятерых детей из Ждановичей Ольга Золотарь, обвиняемая в создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), грубом нарушении порядка (часть 1 и часть 2 статьи 342 УК) и пособничестве в нем (часть 6 статьи 16 части 1 статьи 342 УК) в суде не признала вину по всем статьям, передал «Медиазоне» слушатель из зала суда.

Сегодня ее дело начала рассматривать Минском городском суде, процесс ведет судья Анастасия Попко.

Согласно материалам дела, Ольга Золотарь руководила чатом «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя», который МВД признало экстремистским формированием 22 октября. Прокурор зачитывал обвинение Золотарь 40 минут.

Ольгу Золотарь задержали 18 марта. Позже ей предъявили обвинение в создании экстремистского формирования (статья 361-1 УК). По версии обвинения, Золотарь администрировала местный дворовый чат и организовывала «несанкционированные массовые мероприятия» — «чаепития», «прогулки» и «концерты».

«Каждый раз, едва завидев сотрудников милиции, "акционеры" убирали всю протестную символику и рассказывали, что просто собрались "пообщаться" либо "попить чаю", однако после ухода правоохранителей в местных чатах активно постились фото, где участники "пьют чай" в окружении протестной символики, которой, к слову, был "украшен" и двор супругов, а также одно из окон дома», — писала пресс-служба УВД Миноблисполкома после задержания Золотарь.

2 апреля бывший защитник обвиняемой Андрей Мочалов рассказал телеканалу «Белсат», что после задержания сотрудники ГУБОПиК применяли пытки, чтобы принудить ее свидетельствовать против себя, а также чтобы получить доступ к ее телефону и планшету.

«Сначала они били ее руками по голове, потом начали душить, повалили на землю и начали прижимать голову сапогом к полу. Я лично видел у нее кровоподтеки на руках и шее, синяки на ягодицах», — рассказал адвокат.

В августе Золотарь была наблюдателем на президентских выборах, после 9 августа она присоединилась к лагерю волонтеров на Окрестина. Осенью 2020 года ее оштрафовали за чаепитие в одном из дворов Ждановичей, а в январе 2021 года задержали за мелкое хулиганство — она отмывала черную краску с закрашенного мурала с изображением Павла Латушко. По информации правозащитного центра «Вясна», суд по этому делу так и не прошел.