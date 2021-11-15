СК завершил расследование уголовного дела против блогера Эдуарда Пальчиса, его обвиняют по четырем статьям

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против блогера Эдуарда Пальчиса, материалы дела переданы прокурору для направления в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

Блогера обвиняют по четырем статьям УК: возбуждение социальной вражды и розни, повлекшее тяжкие последствия (часть 3 статья 130 УК), организация массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК), организация грубого нарушения порядка (часть 1 статьи 342 УК) и призывы к действиям против нацбезопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК).

СК пишет, что «преступная деятельность Пальчиса началась еще в 2016 году и осуществлялась вплоть до его задержания в сентябре 2020 года».

«Основным оружием» блогера ведомство называет «интернет-ресурсы и телеграм-каналы», которые «использовались для управления сознанием толпы, внушения "нужной" информации, склонения к запланированным преступным действиям».

Следователи уверены, что публикации Пальчиса, начиная с 2016 года, были направлены на «разжигание социальной вражды и розни по признаку профессиональной принадлежности» — например, силовиков и чиновников.

Кроме этого, Пальчис писал о месте и времени будущих протестных акций, «обучал и подготавливал потенциальных участников»; следователи квалифицировали это как организацию массовых беспорядков и грубого нарушения порядка.

Обвинение в призывах к действиям против нацбезопасности блогеру предъявили, потому что он «создавал и распространял в интернете материалы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране с целью облегчить последующий захват государственной власти в Беларуси неконституционным путем иными лицами».

27 октября 2020 года стало известно, что Эдуарда Пальчиса не отпустили из изолятора на Окрестина после 30 суток ареста. Тогда друг блогера узнал от девушки, которая освободилась из изолятора, что Пальчис стал подозреваемым по уголовному делу. Позже ему предъявили обвинение в организации массовых беспорядков. Его жена Виктория Пальчис после известий об уголовном деле против мужа уехала из Беларуси.