Задержан основатель магазина symbal.by Павел Белоус

Задержан основателя магазина национальной одежды Symbal.bу Павел Белоус, сообщают его коллеги.

По их словам, Белоуса вызвали в милицию к 11 часам утра, но он не вернулся домой. «Сейчас Павла повезут на Окрестина», — написали они в телеграм-канале магазина.

30 января в офис магазина пришли с проверкой сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями РУВД Советского района. Они вынесли из помещения всю технику и товары компании. В РУВД увезли замдиректора Никиту Бровку, бухгалтера Ксению Миклашевскую, сотрудниц магазина Ольгу Игнатович и Анастасию Трофимчик. Все их позже арестовали на 15-20 суток и доставили в изолятор на Окрестина.

В июне 2020 года в магазин уже приходили с проверками, в том числе из ОБЭП. После проверки, которую провели сотрудники милиции и санстанции в производственном цеху Symbal.by, власти потребовали приостановить работу до устранения нарушений. Вскоре Белоус сообщил о прекращения работы магазина. После этого объявления у магазина образовалась очередь из покупателей, которые хотели поддержать магазин.