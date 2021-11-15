«Кибер‑Партизаны» опубликовали прослушку с обсуждением плана по задержанию Сергея Тихановского 5 мая 2020 года

Хакерская группировка «Кибер-Партизаны» опубликовала прослушку, как утверждается, телефонных разговоров от 5 мая 2020 года, в которой силовики обсуждают предстоящее задержание политика Сергея Тихановского.

Всего «Кибер-Партизаны» опубликовали две записи; в обеих, по утверждению хакеров, звучит голос первого замначальника УВД Миноблисполкома Виталия Козлова. В первой записи упоминается фамилия Тихановского, во второй — нет.

События, которые обсуждают собеседники, похожи на известную попытку задержания политика в Могилеве. В тот день около половины шестого вечера сотрудники ГАИ под предлогом проверки «физического состояния автомобиля» остановили первую машину съемочной группы Тихановского, за рулем которой сидел блогер из Слуцка Владимир Неронский.

Уставшие, бедные, недовольные. В белорусскую политику приходит ютуб

Позже, уже у ТЦ «Гиппо», милиционеры попытались задержать шофера второй машины — вероятно, перепутав его с Тихановским. Водителя в итоге отбили подписчики.

На первой записи, опубликованной «Кибер-Партизанами», собеседники подписаны как Козлов и неизвестный сотрудник милиции.

Разговор, начинается с вопроса Козлова: «Тихановский у тебя?». Второй мужчина отвечает, что не знает, где находится политик, но будет «работать по нему», если найдет, и жалуется, что «хер его знает, как работать».

— Не дают же при большом скоплении людей работать, — поясняет он.

Козлов задается риторическим вопросом, как при таком условии выполнять поставленные задачи, и замечает: Тихановский «у меня, возможно, тоже появится».

— Да ***** ***** [плевать, блин], стрим — не стрим, люди — не люди, ***** ***** [к черту], — решает он.

Его собеседник смеется и предлагает сказать это некоему Александру Петровичу; Козлов парирует: «Уже сказал». По его словам, «Александр Петрович» ответил: «Ну, работайте, ***** [блин]». Второй собеседник смеется: «Мне такое не сказал».

— Ну а как еще его, ***** [блин]? — спрашивает Козлов.

Собеседник говорит, что сам «ломает голову». Тогда Козлов рассказывает, как бы действовал он: «ГАИ останавливает, он в машине ***** [зараза]…». Его быстро прерывает неопознанный силовик: «Так в том и дело, что шесть машин — мы не знаем, в какой машине он будет».

Тогда Козлов продолжает: машина ГАИ останавливает первый автомобиль, чтобы «проверить фильтр». Если в машине находится Тихановский, то «все, начальник МОБ, ***** [блин], подходит: "В отношении вас, ***** [блин], решение суда, выходите"».

— Ну и дальше начинаем: он не выходит, ***** [блин], подъезжают, ***** [блин], эти все, *****[блин], сторонники, ***** [блин]. Буду ОМОНом раздвигать, ***** ***** [черт подери] — будут начальников МОБ ***** [иметь] мозги, — поясняет Козлов.

Его собеседник уточняет: «Ну а дальше что? С машины не выходит, что будем делать? Ломать машину?». Козлов говорит, что так действовать не стоит: «А на основании чего ты будешь бить стекла?».

Затем, по задумке Козлова, машину политика следует погрузить на эвакуатор и отвезти в Пуховичский район. Собеседник перебивает его: «Запрещено с человеком»; оба сходятся на том, что не знают, как поступить.

Козлов подытоживает: «Если, ***** [блин], сам не выйдет, ***** [зараза] — значит, будем стоять, ***** [зараза]». Вскрывать автомобиль, по его мнению, не нужно — «в это время будет стрим висеть», и все действия силовиков увидят зрители.

— Вообще, ***** [блин], по логике, ********** [разбить] окна ***** [к черту], достать его один раз показательно, ***** ***** [к чертовой матери]. Ну, чтобы другие не [вели себя так], — задумывается Козлов.

Его коллега соглашается, но уточняет: «Ну, это по логике. Пока это не так».

За этой записью в ролике «Кибер-Партизан» следует еще одна — как утверждается, сделанная на 40 минут позже. В ней предположительно Козлов разговаривает с неопознанным сотрудником Пуховичского РОВД о проведенной последним «ориентировочке». По словам милиционера, возле дома, за которым он наблюдал, машин не видно.

Тогда Козлов уточняет: «ГАИ где выстроилось?». Его собеседник отвечает: «Между Руденском и как на Дружный ехать». Козлов говорит, что туда направлены две группы омоновцев — около десяти человек. Одну из этих групп следует разместить в Руденске, а другую — в Дружном.

— Короче, ***** [блин], я им сейчас поставлю задачу, ***** [блин]: как только, ***** [зараза], он где-то появится — сразу его ********* ***** [загребать], а потом уже будем разбираться, ***** [блин]. Объявлять ему это и все остальное, — разъясняет Козлов.

Если этот сценарий не удастся, продолжает он, то нужно действовать по первоначальному плану: «ГАИ останавливают, ты подъезжаешь, все рассказываешь, ***** [блин], постановление сейчас приедет вместе, соответственно, по ГАИ».

После этого Козлов спрашивает, может ли его собеседник отправить кого-нибудь из гражданских следить за домом, куда должен приехать Тихановский. Тот не отвечает напрямую, но уточняет, что к дому можно подъехать с трех сторон, и предлагает поставить отряд ОМОНа поблизости.

Козлов предлагает прекратить «вату катать» и просто поставить возле дома автомобиль с омоновцами, переодетыми в штатское. После этого он еще раз повторяет свой план: если Тихановского остановит ГАИ, то «разъясняем, пожалуйста, будьте любезны», а если он подъедет к дому, то «******* [словить] его ОМОНом, да и все, ***** [блин]».

— Не ***** [парить] мозги, ***** [блин], в демократию эту играть, — подытоживает он.