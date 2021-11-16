«Белорусский Партизан» пообещал удалить свой телеграм‑канал, поскольку суд признал одноименный канал «экстремистским»

Издание «Белорусский Партизан» пообещало удалить свой телеграм-канал из-за того, что суд признал одноименный телеграм-канал «экстремистским». Об этом издание объявило у себя на сайте.

«Мы не знаем причин, мы не понимаем, в чем экстремизм объективной информации о жизни в стране, но мы не хотим подставлять людей. Поскольку подписка на телеграм-каналы, в которых нашли экстремистскую информацию, чревата наказанием. Но это не означает, что мы прекращаем работу», — написала редакция.

Сам телеграм-канал издания насчитывает около 7 000 подписчиков. После объявления об удалении его переименовали в «Партизан».

Ранее утром телеграм-канал «ГУБОП» написал, что суд Железнодорожного района Гомеля признал информационную продукцию телеграм-канала «Белорусский Партизан» экстремистской. ️

В телеграме можно обнаружить еще один канал с таким же названием — он создан 12 августа 2020 года, в нем нет сообщений и имеется всего 13 подписчиков. Поскольку список экстремистских материалов на сайте Министерства информации еще не обновился, понять, о каком именно канале идет речь, пока что невозможно.