Женская голодовка в камере №15 на Окрестина, объявленная 3 ноября, закончилась через два дня

Голодовка в женской камере №15 ЦИП на Окрестина, объявленная вечером 3 ноября из-за ненадлежащих условий содержания, завершилась 5 ноября, рассказали правозащитному центру «Вясна» две бывшие участницы голодовки.

По словам арестанток, на следующее утро после объявления голодовки администрация ЦИП залила в камеру два ведра раствора хлорки, а их личные вещи сбросили на пол.

Соседка‑бездомная, вши и семь прокладок на всех. На Окрестина в двухместной камере голодают 10 девушек

«"Кормушку" закрыли, дышать было тяжело. Первую половину дня мы отмывали хлорку и мыли вещи. В 12:00 принесли хлеб, от которого мы также отказались», — рассказала одна из собеседниц «Вясны».

После этого, по ее словам, арестанток вывели в прогулочный дворик, где к ним подошел начальник ЦИП и угрожал: «Если по возвращении отсюда мне не понравится ваше поведение, то в камере будет +7°, а писи-попы будете мыть дома».

5 ноября администрация провела в камере №15 пять досмотров, рассказывает собеседница «Вясны», а когда арестантки вернулись в камеру, на столе их ждал обед.

«На тот момент у нас были две новые девочки, которые первоначально не соглашались на голодовку, а два дня мы и без того не ели, потому пришлось отказаться от дальнейшего плана голодать, но мы были готовы начать все сначала», — объяснила она.

После этого арестанткам, по ее словам, выдали туалетную бумагу и мыло — однако куртки, которые администрация отобрала ранее, возвращали только после освобождения.

Другая арестантка пояснила «Вясне», что «на свободу вышли те, кто был твердо настроен голодать».

«Продолжать голодовку вдвоем-втроем смысла не имело, это могло бы вызвать только предвзятое отношение. Потому, несмотря на то, что от обеда мы отказались, ужин мы уже взяли», — рассказала она.

После этого, по ее словам, администрация стала относиться к арестанткам еще хуже: 6 ноября в камеру снова залили раствор хлорки, «кормушку» перестали открывать в принципе, а бездомную сокамерницу показательно подговаривали кидать вшей на одежду других арестанток и доносить на них.

«Когда девочки попросили дать ведро для мытья полов, они на утреннем шмоне просто высыпали мусор из мусорного ведра нам на пол (грязная туалетная бумага, грязные прокладки, остатки еды и прочее) и сказали, мол, вот вам ведро», — добавила собеседница «Вясны».

Кроме этого, в камере №15 всегда был дополнительный досмотр, утверждает арестантка.

«Стараются выбрать время, когда кто-то моется или в туалете. Это у них игра такая. Шутка. Смешно», — поясняет она.

По ее словам, 9 ноября арестанткам камеры №15 впервые за две недели выдали рулон туалетной бумаги и кусок мыла.

«К сожалению, многие девочки считают это проявлением того, что сотрудники "пошли на мировую", потому что их не бьют, не пытают, и на 12 человек в камере есть аж четыре старые грязные зубные щетки», — сказала собеседница «Вясны».

О женской голодовке в камере №15 на Окрестина стало известно около полудня 4 ноября, когда о ней написало издание Zerkalo. Голодовку обитательницы камеры объявили после того, как у них изъяли зубные щетки и лекарства, оставшиеся «по наследству» от освободившихся арестанток — так женщин наказали за то, что они «не тем тоном попросили у администрации туалетную бумагу».

5 ноября правозащитный центр «Вясна» рассказал подробности голодовки. Голодающие, по данным правозащитников, выдвинули требования: выводить их на прогулки и в душ, выключать в камерах свет на ночь, вернуть изъятые личные вещи и лекарства.