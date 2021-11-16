Представитель ГПК: ведомство намерено расследовать применение слезоточивого газа и водометов польскими силовиками
Представитель ГПК: ведомство намерено расследовать применение слезоточивого газа и водометов польскими силовиками
16 ноября 2021, 15:02
 
 
 
 
 

Госпогранкомитет намерен расследовать инцидент с применением слезоточивого газа и водометов польскими силовиками против мигрантов на границе Беларуси и Польши, сообщил официальный представитель ГПК Антон Бычковский агентству Sputnik.

«Подобное применение польскими силовиками спецсредств и боеприпасов в отношении безоружных людей на белорусской стороне зафиксировано. Это расценивается не иначе как насильственные действия в отношении лиц, находящихся на территории другой страны», — сказал Бычковский.

Ранее днем на границе между Польшей и Беларусью польские силовики применили водометы и слезоточивый газ против мигрантов, которые начали бросать в них камни и разрушать ограждение.

     
Предложить свою тему редакции
Предложить свою тему редакции
Ещё 25 статей