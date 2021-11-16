Адвокаты журналиста Геннадия Можейко спустя больше месяца попали к нему в СИЗО

Адвокаты журналиста Геннадия Можейко, спустя больше месяца смогли посетить его в СИЗО Жодино, сообщает агентство Sputnik.

«Он здоров, бодр, это были не следственные действия, а посещение адвокатов», — рассказала защитница журналиста.

Других подробностей адвокат не рассказала из-за подписки о неразглашении.

Корреспондент «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко — автор статьи об убитом в перестрелке с сотрудниками КГБ минчанине Андрее Зельцере. Журналиста задержали 1 октября, после чего предъявили обвинение по делу о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

После задержания защитники виделись с Можейко дважды — 4 и 11 октября. Один из адвокатов рассказывал, что администрация СИЗО не взяла у родителей журналиста передачу, мотивировав отказ «дисциплинарным карантином».