В Гродно задержали бывшего преподавателя Купаловского университета, который подписывал петиции против насилия силовиков

Утром в Гродно задержали Валентина Оскирко — бывшего преподавателя универститета имени Янки Купалы, который в августе 2020 года подписал несколько писем и петиций с осуждением насилия со стороны беларуских силовиков, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации издания, Оскирко «забрали с занятий» в частной школе, где он работает преподавателем.

В середине августа 2020 года Оскирко подписал онлайн-петицию с требованием справедливых выборов и осуждением насилия, созданную студентами ГрГУ. Позже университет не продлил с ним контракт, и Оскирко уволили 2 декабря.