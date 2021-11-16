В Молодечно бывшего милиционера приговорили к 1,5 годам колонии по статье о грубом нарушении порядка

Суд Молодечно и Молодчненского раена приговорил бывшего милиционера Дмитрия Скретуцкого к 1,5 годам годам колонии по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статья 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии обвинения, с 12 августа по 12 октября 2020 года Скретуцкий призывал к участию в незаконных массовых мероприятиях в телеграм-каналах. Кроме того, он писал в чатах, что сможет опознать милиционеров, если ему пришлют снимки.

Скретуцкого задержали 4 августа. На суде он полностью признал вину. По его словам, его оскорбило то, как силовики вели себя с пожилыми людьми во время акций пенсионеров. Сам он служил милиционером 6 лет и считает такие действия недопустимыми.

Прокурор Юлия Жук запросила для обвиняемого наказание в виде 1,5 лет колонии. Судья Инна Кохоновская согласилась с прокурором.