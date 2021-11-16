Против двух жителей Бобруйска возбудили дело о надругательстве над госсимволами за сорванный со здания колледжа флаг

В Бобруйске против двоих местных жителей возбудили уголовное дело о надругательстве над госсимволами (статья 370 УК) за сорванный со здания местного колледжа государственный флаг, сообщает пресс-служба МВД.

«Администрация учреждения утром 15 ноября обнаружила на земле древко и поврежденное полотнище. О хулиганской выходке сообщили в милицию. По горячим следам сыщики установили двоих злоумышленников 22 и 26 лет. Со слов молодых людей, они совершили поступок под воздействием алкоголя», — пишет ведомство.

К сообщению МВД прилагается видеозапись с задержанными, в котором они раскаиваются на камеру и просят прощения.

«Сегодня ночью сорвал флаг, снял с учреждения, раскаиваюсь в содеянном», — говорит один из них.