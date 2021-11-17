16‑летнего подростка из Гомеля приговорили к году колонии с отсрочкой за ложное сообщение о минировании

12 ноября суд Железнодорожного района Гомеля назначил 16-летнему подростку год лишения свободы с отсрочкой на год по обвинению в заведомо ложном сообщении о взрыве (часть 1 статьи 340 УК). Пресс-служба суда сообщила об этом только сегодня.

Согласно материалам дела, 30 августа несовершеннолетний гомельчанин «с целью дезорганизации нормальной работы учреждений, вызова у граждан панического страха, обеспокоенности за безопасность жизни и здоровья, сохранности их имущества» позвонил в филиал Гомельского городского центра по обеспечению деятельности бюджетных организацией в сфере образования и сказал бухгалтеру, что здание заминировано.

На заседании подросток полностью признал вину по делу. Он объяснил, что в тот день был в гостях у одноклассника, ради шутки позвонил на случайный номер и, представившись сотрудником МЧС, предупредил о якобы готовящемся взрыве.

«Уже вечером этого дня парень был доставлен в отдел милиции, где сознался в совершении вышеуказанных действий», — добавляет пресс-служба суда.