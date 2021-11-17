СК возбудил уголовное дело о преступлении против безопасности человечества из‑за действий польских силовиков на границе

Следственный комитет возбудил уголовное дело о преступлении против безопасности человечества (статья 128 УК) из-за действий польских силовиков на границе с Беларусью, сообщает «Белта».

По информации агенства, следователи провели осмотр места столкновений мигрантов с польскими пограничниками и обнаружили там «фрагменты металлических и полимерных предметов от боеприпасов, травянистой растительности и грунта, на котором остались следы веществ токсичного и раздражающего действия».

16 ноября группа мигрантов начала ломать проволочное ограждение и закидывать польских пограничников камнями, те ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.

С 8 ноября в окрестностях погранперехода «Брузги-Кузница» на беларуско-польской границе тысячи мигрантов живут в обустроенном при помощи беларуских властей лагере. Все это время польские пограничники сообщают о попытках силового прорыва границы.