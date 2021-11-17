ТАСС: Беларусь на трое суток приостановила прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» из‑за «внепланового ремонта»

Компания «Гомельтранснефть» на трое суток ограничила прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Польши из-за внепланового ремонта на одной из веток трубопровода, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя «Транснефти» Игоря Демина.

На сайте компании на момент публикации новости не сообщается о проведении внеплановых работ.

Нефтепровод «Дружба» построен в 1964 году. Он обеспечивает поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы и транзит в Европу. Трубопровод идет из Самарской области через Беларусь, Украину, Польшу, Словакию, Чехию, Венгрию, Германию, Литву и Латвию.