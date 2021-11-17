Евросоюз выделил 700 тысяч евро на гуманитарную помощь мигрантам на границе

Евросоюз выделил 700 тысяч евро на гуманитарную помощь людям, оказавшимся в уязвимом положении на границе Беларуси, сообщается в пресс-релизе Европейской комиссии.

200 тысяч евро пойдут на финансирование Международной федерации обществ Красного креста и Красного полумесяца (IFRC). Часть денег получится и Беларуское общество Красного креста. Как указано в пресс-релизе, в гуманитарную помощь включены продукты питания, гигиенические наборы, одеяла и аптечки первой помощи

Также ЕС выделил дополнительные 500 тысяч евро на «гуманитарное финансирование» и сейчас «поддерживает контакты со своими гуманитарными партнерскими организациями для использования этих средств».

Европейская комиссия утверждает, что готова дополнительно профинансировать гуманитарную помощь, если улучшится доступ гуманитарных организаций в Беларусь.