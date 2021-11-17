В Речицком районе бригадира строителей осудили за похищение конкурента

Суд Речицкого района вынес приговор по делу о похищении бригадира строителей, сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.

Троих обвиняемых суд приговорил к 5 годам лишения свободы за похищение группой лиц с применением опасного для жизни и здоровья насилия (пункты 6 и 7 части 2 статьи 182 УК), а одного — пресс-служба называет его инициалами С.А. — к 6 годам и 6 месяцам заключения; кроме похищения человека С.А. вменялся также грабеж (часть 1 статьи 206 УК). Приговор был вынесен еще 11 ноября, однако известно об этом стало только сегодня.

Согласно сообщению пресс-службы, 23 мая похитители, «заранее подготовив аэрозольный баллон и наручники», захватили потерпевшего, распылили ему в лицо «вещество слезоточивого раздражающего действия», сковали руки за спиной, заставили лечь в багажник машины, избили, а потом «перевозили <…> по территории Речицкого, Калинковичского и Светлогорского районов Гомельской области». При этом С.А., «будучи в состоянии алкогольного опьянения, умышленно открыто похитил имевшийся у потерпевшего мобильный телефон».

О мотивах преступления в пресс-релизе не сообщается, однако ранее «Белта» со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома писала, что похищение стало результатом конфликта между двумя бригадами рабочих-строителей.

«У жителей города Василевичи Речицкого района возникла конфликтная ситуация. Раньше 37-летние мужчины ездили на заработки в Россию. Один — в качестве бригадира, второй — обычным рабочим. В какой-то момент подчиненный решил, что и сам может быть начальником. Для этого стал подбирать себе строительную команду из городских жителей. Часть из приглашенных рабочих раньше ездила на заработки со вторым мужчиной, и тому ситуация не понравилась», — рассказывало агентство.

«Разговоры по сотовому телефону ни к чему не привели. 23 мая бывший бригадир решил расставить все точки на очной встрече», — говорилось в заметке.

По данным «Белты», похитители потребовали, чтобы конкурент «отказался от затеи» и отпустили его, после чего потерпевший «сразу же позвонил по спецлинии 102».