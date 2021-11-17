Издание Onliner объявило о закрытии ленты новостей в общественно‑политическом разделе «Люди»

Издание Onliner больше не будет писать новости в разделе «Люди», который освещал в том числе общественно-политические темы. Об этом говорится в редакционном заявлении.

«В последние месяцы многие из вас могли заметить перемены в новостной повестке Onliner. Сегодня мы сформулируем основные изменения, чтобы дистанция между нами оставалась минимальной. Раздел "Люди", став за последние годы нашим главным новостным отражением общественной жизни, перестал выполнять свои основные функции. Каждый найдет в этом свои причины и поводы», — написала редакция.

В заявлении говорится, что «Onliner всегда придерживался стандартов здравого смысла», редакция считала, что «нет одного правильного мнения» и «нужно задавать вопросы всем».

«Если по каким-то причинам выполнение этого принципа невозможно — текст не выходит. Теперь "Люди" перестают заниматься новостями, но продолжают заниматься историями обычных людей», — говорится в заявлении.

Издание открыло новый раздел «Лайфстайл», в котором «не будет остросоциальных тем, криминала и ЧП»: «Зато будет много статей, которые помогают стать лучше: умнее, начитаннее, здоровее и крепче».

31 августа с поста главного редактора Onliner ушел Николай Козлович, руководивший изданием с 2015 года. До и после увольнения Козловича редакцию покинули еще несколько человек, например, журналисты Татьяна Ошуркевич, Настасья Занько и Александр Чернухо.

Onliner — беларуское СМИ, основанное в 2001 году как технологический блог. Со временем он превратился в каталог с данными о гаджетах, поставщиках и ценах. Позже появился форум, разделенный на несколько категорий, которые со временем стали рубриками в издании — люди, недвижимость, авто, технологии. В августе 2019 года издание получило свидетельство о регистрации СМИ.