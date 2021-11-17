Суд отправил на доработку протокол на основателя магазина symbal.by Павла Белоуса

После рассмотрения дела суд Ленинского района Минска отправил на доработку протокол, составленный на основателя магазина symbal.by Павла Белоуса, сообщают его коллеги.

Как уточнила «Медиазоне» жена Белоуса Катерина, основателя symbal.by не освободили, он остался в минском ИВС на Окрестина.

По информации правозащитников, на Белоуса составили протокол о распространении продукции, содержащей призывы к экстремизму (статья 19.11 КоАП) и незаконном изготовлении и/или распространении материалов о способах изготовления взрывных устройств (статья 19.12 КоАП).

15 ноября Белоуса вызвали в милицию, но оттуда он домой не вернулся — его задержали и отвезли на Окрестина.

В январе в офис магазина приходили с проверкой сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями РУВД Советского района. Они вынесли из помещения всю технику и товары компании. В РУВД увезли замдиректора Никиту Бровку, бухгалтера Ксению Миклашевскую, сотрудниц магазина Ольгу Игнатович и Анастасию Трофимчик. Все их позже арестовали на 15-20 суток и доставили в изолятор на Окрестина.

В июне 2020 года в магазин уже приходили с проверками, в том числе из ОБЭП. После проверки, которую провели сотрудники милиции и санстанции в производственном цеху Symbal.by, власти потребовали приостановить работу до устранения нарушений. Вскоре Белоус сообщил о прекращения работы магазина. После этого объявления у магазина образовалась очередь из покупателей, которые хотели поддержать магазин.

Обновлено в 16:05. Добавлена информация жены Белоуса о его местонахождении.